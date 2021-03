Ensuite, le pilote de l’hélicoptère a dû faire preuve d’une précision extrême, restant en vol stationnaire juste au-dessus de la faille afin de pouvoir remonter en toute sécurité la victime et le secouriste.

Après la sécurisation des bords de la faille, un secouriste est descendu auprès de la victime et, malgré l’espace restreint, a réussi à l’équiper d’un harnais.

Le skieur est tombé dans une crevasse et s’est retrouvé coincé à une profondeur estimée entre 10 et 15 mètres.

Une opération de sauvetage a été menée mardi après-midi sous le Gwächtenhorn, dans le canton de Berne. Deux randonneurs à ski descendaient vers la vallée à environ 3200 m d’altitude lorsque l’un d’eux a soudainement disparu. Son compagnon a immédiatement alerté le centre de sauvetage aérien via l’application de la Rega, qui a dépêché une de ses équipes ainsi que des sauveteurs en montagne du Club alpin et deux hélicoptères équipés de matériel de sauvetage.

«La victime est tombée dans une crevasse, où elle est d’abord restée coincée la tête en bas, retenue par ses skis, avant de chuter plus profondément pour se retrouver coincéd à une profondeur estimée entre 10 à 15 mètres», raconte la porte-parole de la Rega, Corina Zellweger. Le skieur a eu de la chance dans son malheur: par hasard, un hélicoptère était prêt à décoller d’une base toute proche pour un vol d’entrainement d’un jeune pilote de la Rega et de son instructeur.

Travail d’équipe et de précision

Ressortir les deux personnes du fond de la crevasse a ensuite été un travail d’équipe et de précision. L’hélicoptère a dû rester en vol stationnaire juste au-dessus de la faille tandis que l’équipe paramédicale transmettait le crochet du treuil au sauveteur au niveau inférieur. Une fois accrochés, les deux ont pu être remontés ensemble et un médecin urgentiste a pu prodiguer les premiers soins au skieur, souffrant de blessures légères et d’hypothermie. Il a ensuite été héliporté à l’hôpital.