Canton de Saint-Gall : Un skieur meurt après avoir percuté un poteau

Les causes de l’accident ne sont pas encore claires.

Un skieur de 67 ans a été victime d’un accident dans le domaine skiable du Chäserrugg, près d’Unterwasser (SG). En descendant la piste en direction de la vallée, le skieur s’est soudain retrouvé au bord de la piste, pour des raisons encore inconnues. Il a alors heurté un poteau de balisage et a chuté dans une zone boisée.

Il a été grièvement blessé. Pris en charge par les services de secours sur la piste, il a ensuite été transporté à l’hôpital par le sauvetage aérien. La police cantonale de Saint-Gall a annoncé via un communiqué de presse que l’homme de 67 ans était décédé à l’hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et le déroulement exact de l’accident.