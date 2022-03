Grisons : Un skieur sort de la piste et trouve la mort

Un octogénaire a franchi le bord d’une piste et s’est retrouvé dans des cailloux. Il s’est grièvement blessé à la tête et est décédé sur place.

L’homme de 81 ans, domicilié dans le canton de Zurich, skiait lundi après 16 heures, sur une piste de la station de Celerina près de St Moritz. Au-dessus de l’Alp Saluver, il a franchi le bord de la piste. Une dizaine de mètres plus bas, il a heurté des cailloux et s’est blessé à la tête. Avec l’aide d’autres skieurs, sa famille s’est occupée de lui jusqu’à l’arrivée des secours. Toutes les mesures de réanimation sont restées vaines et l’homme est décédé sur place. La justice a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances exactes de cet accident.