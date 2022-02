Obwald – Un skieur succombe à ses blessures après une avalanche

Danger d’avalanche marqué

La police cantonale d’Obwald précise que le jour de l’accident, l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) avait émis un niveau de danger marqué pour la région (niveau 3 sur 5). La neige fraîche et le vent du nord-ouest soufflant en tempête avaient conduit à la formation d’accumulations fragiles de neige fraîches et de neige soufflée. Pour des questions de sécurité, la police recommande ainsi de ne pas quitter les pistes sécurisées et balisées