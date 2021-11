Crise des sous-marins : Un SMS de Macron fuite, l’Élysée fulmine

Deux jours avant la dénonciation de l’accord entre Paris et Canberra, le président français a envoyé un message au Premier ministre australien. La presse locale l’a divulgué.

Les relations entre la France et l’Australie, extrêmement tendues depuis la rupture d’un contrat militaire à 56 milliards de dollars, ne sont pas près de s’améliorer. Ce nouvel épisode dans la crise diplomatique qui divise les deux pays a commencé lundi. En marge du G20, Emmanuel Macron a déclaré à un journaliste australien qu’il «savait» que le Premier ministre Scott Morrison lui avait menti dans l’affaire des sous-marins. «J’ai beaucoup de respect pour votre pays et beaucoup de respect et d’amitié pour votre peuple. Quand on a du respect, on doit être deux et se conduire conformément à ces valeurs», a ajouté le chef d’État. «J’ai les épaules larges, je peux gérer ça», a répondu dans la foulée l’intéressé.