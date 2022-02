Grisons : Un snowboardeur de 17 ans meurt en faisant du hors-piste

Les secours ont retrouvé un ado en dehors des pistes balisées. Il a été emporté par une avalanche.

Un groupe de jeunes du canton de Zurich a passé une journée de ski, mardi, sur le Piz Darlux dans la station de Bergün/Bravuogn aux Grisons. Il avait été convenu que le groupe se retrouverait en fin de la journée à la station intermédiaire de La Diala. Mais un jeune de 17 ans manquait à l’appel et a été contacté par téléphone. Il a indiqué qu’il était sorti de la piste en descendant de l’alpage Darlux et qu’il cherchait une issue. Comme il ne s’est pas présenté au bout d’un certain temps, ses amis ont donné l’alerte, vers 15 h 30.