Canton de Berne : Un snowboardeur perd la vie à Hasliberg

Porté disparu après ne pas être rentré de sa journée de snowboard, l’individu dont l’identité n’a pas été formellement établie a été retrouvé mort par les secours.

Tôt mardi matin, un snowboardeur était parti pour une journée de glisse sur le domaine skiable de Hasliberg Reuti (BE). Peu après 18 h 10, la police cantonale bernoise a été prévenue que ce dernier avait disparu. Des recherches ont immédiatement été entreprises.

Selon les premières informations fournies par la police cantonale, l’individu aurait quitté à un moment donné les pistes balisées et serait tombé de la paroi rocheuse, sur une hauteur d’environ 40 mètres. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional de l’Oberland pour clarifier les causes et le déroulement exact des faits.