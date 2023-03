Un sold-out historique à Festi’neuch

Il n’y a plus aucun billet en vente pour Festi’neuch, dont les têtes d’affiche sont Angèle, Jain, Paul Kalkbrenner ou Kendji Girac . Et ça, plus de deux mois avant l’ouverture des portes. Annoncer un sold-out aussi tôt n’était encore jamais arrivé du côté de l’open air neuchâtelois, qui avait déjà battu son record de fréquentation en 2022 .

«Un festival à guichets fermés plus de deux mois avant l’ouverture des portes est un moment historique pour Festi’neuch! Cet engouement sans pareil marque un véritable tournant pour la manifestation neuchâteloise, affirmant sa position dans le paysage culturel suisse. Quelle joie de pouvoir annoncer quatre soirées sold-out au mois de mars», se sont félicités les organisateurs dans un communiqué, le 30 mars 2023. Antonin Rousseau, directeur et programmateur de l’open air, a ajouté que cette nouvelle venait «récompenser le travail de toutes les équipes du festival»: «Et nous sommes extrêmement reconnaissants et profondément touchés par la fidélité de notre public. On savoure cet engouement historique qui est le fruit d’une organisation solide guidée par notre passion de la musique et, surtout, par une vision stratégique cohérente au service de valeurs fortes.» Ainsi, 54’000 personnes (idem qu’en 2022) seront attendues sur les Jeunes Rives à Neuchâtel, du 15 au 18 juin 2023. Revers de la médaille, Festi’neuch met en garde contre le marché noir et prévient qu’il ne faut pas tomber dans «le piège des canaux de vente alternatifs tels que Viagogo».