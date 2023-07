Proche-Orient: Un soldat israélien tué lors d’une opération à Jénine

Israël a mené depuis lundi sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis plusieurs années.

«Ce soir (mardi), un sous-officier en service de combat a été tué par des tirs réels au cours de l’opération contre l’infrastructure terroriste dans le camp de Jénine», a déclaré l’armée israélienne. Les troupes israéliennes commençaient mardi soir à se retirer de Jénine, a annoncé à l’AFP une porte-parole de l’armée. «Les troupes israéliennes ont entamé le retrait de Jénine», a dit cette porte-parole, sans donner plus de détails.

La plus importante opération en Cisjordanie depuis des années

Israël a mené depuis lundi sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis plusieurs années. Les télévisions israéliennes montraient des images de véhicules militaires quittant la zone et pénétrant en territoire israélien. Dans la journée, un attentat à la voiture bélier a fait sept blessés à Tel-Aviv, une attaque saluée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, parlant «d’une première réponse aux crimes contre notre peuple dans le camp de Jénine».

Un Palestinien a écrasé au volant d’une voiture mardi des civils dans le nord de Tel-Aviv, faisant sept blessés avant de poignarder des passants et d’être abattu par un civil. Sur les lieux de l’attaque, le chef de la police, Yaakov Shabtai, a déclaré que le «terroriste» était un habitant de Cisjordanie qui a été abattu par un passant.

À Jénine, survolée par des drones, les magasins sont restés fermés mardi, a rapporté un correspondant de l’AFP, au deuxième jour d’une opération ayant mobilisé des centaines de soldats israéliens dans cette ville et le camp de réfugiés adjacent. Les rues quasi désertes sont jonchées de débris et de pierres, le bitume est éventré et la chaussée est noircie autour de barricades improvisées.