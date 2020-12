Seconde Guerre mondiale : Un soldat renoue avec des enfants qu’il avait failli tuer

Après avoir posté sur un site un vieux cliché, un soldat américain de 96 ans a assouvi son rêve de retrouver trois enfants italiens qu’il avait failli tuer en 1944 lors d’une opération militaire.

Martin Adler avec, de gauche à droite, Bruno, Mafalda et Giuliana Naldi, dans un village du nord de l’Italie à l’automne 1944.

Le 14 décembre au soir – 76 ans plus tard -, l’ex-soldat américain Martin Adler, qui vit en Floride, a pu parler avec Bruno, Mafalda et Giuliana Naldi, qui avaient respectivement 7 ans, 6 ans et 3 ans lors de leur rencontre durant la Seconde Guerre mondiale dans le village de Monterenzio (près de Bologne, nord).