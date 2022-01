Ukraine : Un soldat tué dans l’Est sur fond de tensions avec la Russie

Samedi, un militaire ukrainien a perdu la vie dans des combats contre des séparatistes pro-russes, alors que les tensions sont vives entre les deux pays.

L’ Ukraine est en guerre depuis 2014 contre des séparatistes prorusses qui contrôlent des pans de territoires dans l’Est du pays et qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus financièrement et militairement par Moscou. Le 22 décembre, les belligérants avaient convenu de restaurer un cessez-le-feu sur la ligne de front, avant de s’accuser dès le lendemain de nouvelles violations. Toutes les tentatives de trêve précédentes ont échoué.

Accusations mutuelles

Depuis plus d’un mois, la Russie est accusée par les Occidentaux d’avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne, en vue d’une possible intervention militaire contre Kiev. Moscou dément toute intention belliqueuse et affirme être menacée par des «provocations» de Kiev et de l’Otan, et exige que l’Alliance s’engage à ne pas s’élargir en ex-URSS. Ces demandes doivent être abordées lors de négociations russo-américaines en janvier.