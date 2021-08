Valais/Vaud : Un soldat vaudois pique de la morphine dans la caserne de Sion

Le Ministère public valaisan vient de condamner un militaire pour le vol de différents stupéfiants, trouvés dans l’infirmerie de la place d’armes.

L’affaire remonte au printemps 2020. Un militaire vaudois de 30 ans s’est emparé de morphine et d’autres médicaments, dont des opioïdes, anxiolytiques, somnifères et tranquillisants, dans l’infirmerie de la caserne de Sion. Normalement, il n’aurait jamais dû avoir librement accès à ces stupéfiants. Des clefs codées protègent certaines pièces, comme l’infirmerie, et celles-ci sont programmées selon la fonction de leur détenteur (médecin, infirmière ou milicien), explique «Le Nouvelliste». Or, celle du soldat vaudois souffrait d’une erreur de programmation et lui donnait accès, entre autres, à l’armoire à médicaments.