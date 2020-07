Canicule

Le mercure pourrait atteindre des records ce vendredi

La journée de vendredi s’annonce comme une des plus chaudes de l’année, en particulier à Genève et en Valais. Les précautions sont de rigueur.

Le mercure pourrait bien atteindre des records, ce vendredi en Suisse. Dans la continuité des derniers jours, un soleil de plomb et des températures caniculaires sont à prévoir en ce début de weekend, et ce dans l’ensemble du pays.

Au lever du jour déjà, les minimales tournaient autour des 17 à 19 degrés, atteignant même les 22 degrés à Lausanne. L’après-midi, le mercure grimpera significativement. Il pourra ainsi faire jusqu’à 36 degrés à Genève et à Sion, 34° à Lausanne ou encore 31° à La Chaux-de-Fonds, selon MeteoNews.

Quelques cumulus sont attendus au sud du Jura et dans les Alpes. Mais inutile de compter sur la pluie pour se rafraîchir: le risque d’orages est négligeable et se limitera, pour l’essentiel, au sud des Grisons.

En outre, il est également conseillé d’éviter les heures les plus chaudes de la journée, à savoir la plage horaire qui s’étend de 11 heures à 17 heures.

Weekend du premier août plus frais

Ces fortes chaleurs se poursuivront jusqu’à samedi, jour de fête nationale, avec des maximales avoisinant les 35 degrés. Les cumulus s’annoncent plus nombreux au fil de l'après-midi, donnant naissance à quelques foyers orageux en fin de journée et soirée, localement aussi sur les régions de plaine. Averses et orages se généraliseront en fin de nuit suivante.