Plutôt perméable deux jours plus tôt face à Ge/Servette (1-5), Lausanne avait resserré les boulons, samedi soir sur la glace de Zurich et son armada offensive. Privés de Joël Genazzi, de Vladimir Roth et de Charles Hudon (blessés) mais avec Denis Malgin de retour, les Lions ont allié travail, intensité, compacité et simplicité pour livrer une performance maîtrisée sur le plan défensif. Ils se sont heurtés à un adversaire qui ne leur a pas laissé grand-chose non plus. Résultat: les hommes de Craig MacTavish et de Rikard Grönborg se sont longtemps neutralisés, devant des gardiens - Tobias Stephan (4e blanchissage de la saison) et Ludovic Waeber - à leur affaire mais qui n’ont pas eu à jouer les sauveurs.