Tennis : Un énorme Stan Wawrinka sort Daniil Medvedev à Metz

Enfin! Six mois après son retour à la compétition, Stan Wawrinka (37 ans) tient son match référence. Celui qui valide ses progrès et légitime ses profonds espoirs de retrouver son meilleur niveau. Le Vaudois, matricule 284 au classement mondial, s’est offert jeudi le scalp de Daniil Medvedev (4e joueur mondial et tête de série No 1 du tournoi) au 2e tour du tournoi ATP 250 de Metz. Le tout en trois sets et 2 heures 20 de jeu, 6-4 6-7 (7/9) 6-3.