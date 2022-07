Allemagne : Un Somalien interné pour l’attaque au couteau meurtrière de Wurtzbourg

Le 25 juin 2021, l’agresseur, pieds nus et armé d’un long couteau de cuisine, avait poignardé à mort trois femmes en pleine rue.

Des voix dans sa tête

Le tribunal de Wurtzbourg, où le drame s’était produit, a suivi ainsi les demandes du parquet et de la défense. Après avoir envisagé un motif «islamiste» , le parquet a finalement requis le placement en hôpital psychiatrique de cet homme de 32 ans peu de temps après les faits.

Les experts ont diagnostiqué chez ce dernier une schizophrénie paranoïde et estimé en conséquence qu’il n’était pas responsable pénalement. Selon le parquet, il a déclaré avoir entendu des voix dans sa tête lui ordonnant d’accomplir cet acte. Il était jugé pour meurtres et tentatives de meurtres.

Dans la rue et dans un grand magasin

Il avait blessé, pour certaines grièvement, 10 autres personnes, les touchant notamment à la tête et au cou, dans un grand magasin de la cité bavaroise en fin d'après-midi. L'assaillant avait été arrêté sur la voie publique peu après, et alors que des passants avaient tenté d'intervenir pour le stopper.