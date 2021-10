Diplomatie : Un sommet «inédit» pour refonder la relation Afrique-France

Vendredi se tiendra à Montpellier le premier sommet de l’histoire des relations Afrique-France sans chefs d’États. Il s’agira «d’écouter la parole de la jeunesse africaine».

Quelque 3000 participants, dont plus d’un millier de jeunes du continent, sont attendus vendredi à Montpellier (sud) pour cette rencontre entre sociétés civiles africaine, française et de la diaspora, sur des sujets économiques, culturels et politiques, organisés en tables rondes.