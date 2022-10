Election fédérale de 2023: «Un sondage, ça n’a jamais fait un élu»

Élection fédérale de 2023 : «Un sondage, ça n’a jamais fait un élu»

Un nouveau sondage montre que les Verts accusent la plus grande perte de soutien alors que les sujets environnementaux sont au centre des préoccupations.

20min/Matthias Spicher

Le baromètre électoral publié mercredi soir par les médias de la SSR confirme la tendance observée lors de notre prise de température le mois dernier. En résumé, pas de grande révolution par rapport aux élections de 2019, si ce n’est que l’engouement pour le parti des Verts s’effrite dans les intentions de vote alors que le PLR reprend du poil de la bête (résultats détaillés ci-dessous).

Les Suissesses et les Suisses renouvelleront le parlement fédéral le 22 octobre 2023, et à la lumière des résultats des sondages les pronostics et spéculations vont déjà bon train. Le baromètre SSR révèle par exemple que des sujets comme le dérèglement énergétique, le tournant énergétique et la sécurité d’approvisionnement et d’énergie sont en tête des «défis politiques les plus importants» selon les sondés, devant le coût de la vie, le prix des primes d’assurance maladie ou encore l’immigration.

L’UDC vise 100’000 électeurs de plus

Les Verts ne semblent pourtant pas profiter de la prépondérance de ces thèmes, contrairement aux Vert’libéraux, qui poursuivent leur ascension. Dans l’émission «Infrarouge» de la RTS, mercredi soir, les cadres des principaux partis ont analysé les résultats à un an du scrutin.

Balthasar Glättli, président des Verts, parle d’un «terrain favorable pour devenir la troisième force politique du pays». Il a cherché à minimiser l’importance des sondages: «Pour les élections qu’il y a eues dans les cantons, les Verts et les Vert’libéraux ont gagné, et ça me rassure». Balthasar Glättli admet malgré cela qu’il ne «faut pas nier qu’il y a un défi» pour son parti en vue des prochaines élections fédérales.

Johanna Gapany, vice-présidente du PLR, croit désormais à la possibilité de redevenir le deuxième parti de Suisse. «Ces sondages montrent que nos propositions ont été entendues.» Marco Chiesa, président de l’UDC, a confirmé que son parti visait 100’000 électeurs de plus l’année prochaine, soit une progression de 4%. Selon lui, son parti va pouvoir se profiler sur la question de l’approvisionnement énergétique et de l’immigration. «On nous a dit au parlement que l’approvisionnement énergétique était assuré jusqu’en 2050, et aujourd’hui on a un problème monstre.»

Un sondage «ne fait pas un élu»

Roger Nordmann, vice-président du Parti socialiste, a décidé de commenter davantage les thèmes jugés importants que le sondage qui donne le PS perdant dans une année. «Le PS offre des réponses aux questions qui préoccupent le plus les Suisses: les primes d’assurance maladie, les assurances sociales et l’approvisionnement énergétique ainsi que le climat.»

Michel Matter, vice-président des Vert’libéraux, pense que les sondages reflètent la progression «constante» de son parti depuis plusieurs années, mais il se refuse à tout triomphalisme précoce: «Un sondage, c’est une photographie et ça n’a jamais fait un élu.» Vincent Maitre, membre de la présidence du Centre, en légère perte de vitesse, n’accorde pas trop d’importance à ce sondage. «Cela fait vingt ans que je fais de la politique et cela fait vingt ans qu’on annonce la mort du PDC (ndlr: ancien nom du Centre).»

L’UDC toujours bien en tête Le baromètre SSR montre que l’UDC resterait clairement le premier parti de Suisse, avec 26,1% des intentions de vote (25,6% des voix en 2019). Le PLR gagnerait un point de pourcentage par rapport aux précédentes élections en récoltant 16,1% des intentions. Le PS passe à 16,3% (16,8% en 2019), le Centre (13,3% d’intentions en 2022) perd aussi un demi-point, alors que les Verts chuteraient de 1,5 point passant de 13,3% des suffrages en 2019 à 11,7% selon le baromètre. Les Vert’libéraux continueraient leur progression et passeraient de 7,8 à 9,3% et le PEV resterait stable à 2,1%. Les autres formations politiques représentent 5,1% des intentions de vote.