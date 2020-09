France : Un sondage sur la tenue des étudiantes au lycée suscite la polémique

L’Ifop (Institut français d’opinion publique) a réalisé une enquête dans laquelle elle demande quelle tenue serait adéquate pour les étudiantes. Les réactions n’ont pas manqué.

Un sondage réalisé par l’Ifop (Institut français d ’ opinion publique) suscite la polémique. Mais, une fois n’est pas coutume, ce sont les questions qui font réagir et non les résultats.

Vague de réactions

Pour Ségolène Royale , le questionnaire est affligeant de bêtise et de sexisme. «Des dessins réduisant les jeunes filles à leurs seins et leur jupe et réduisant les jeunes hommes au voyeurisme. Nos jeunes, filles et garçons, sont plus respectables, libres et sains que ces dénonciations glauques».