Brésil : Un sondage voit Lula bien devant Bolsonaro à la présidentielle 2022

L’ex-président brésilien, qui peut se représenter depuis qu’il a été blanchi par la justice, est crédité de 41% des suffrages au premier tour, contre 23% pour Jair Bolsonaro.

Lula obtiendrait 41% des suffrages au premier tour, contre 23% pour Jair Bolsonaro. Au second tour, l’ex-président (2003-2010) s’imposerait avec 55% des voix, contre 32% pour le dirigeant actuel (outre 11% de suffrages blancs et nuls, et de personnes interrogées sans opinion), selon le sondage, réalisé mardi et mercredi auprès de 2071 personnes, avec une marge d’erreur de 2%.