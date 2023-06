Un souci chez UBS a privé des clients de salaire

Nombreux sont ceux qui attendent patiemment la fin du mois et qui se réjouissent de voir arriver leur salaire sur leur compte en banque. Mais quelques centaines de Suisses ont eu des sueurs froides récemment. «Il y a un gros problème avec la banque UBS ces derniers jours. Je n’ai pas encore reçu mon salaire du 26 mai et ils me disent que c’est un problème qui touche beaucoup de personnes», nous écrivait un lecteur jeudi soir, le 1er juin. «Pour une banque qui vient d'acheter Credit Suisse, je trouve ça aberrant, critiquait un autre, jeudi aussi et en manifestant son impatience. J'ai des collègues en situation compliquée due par exemple à des pensions alimentaires en retard depuis le 26 mai.»