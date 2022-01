Fribourg – Un Soudanais qui avait séquestré sa famille échappe à son procès

Des attitudes très différentes

D’un côté, la maman et partie plaignante était visiblement très affectée par toute cette affaire, pleurant à chaudes larmes à plusieurs reprises durant le procès. De l’autre, son futur ex-beau-frère semblait très détaché. Aux questions posées, il a souvent répondu par oui, non ou je ne m’en souviens pas. Pourtant, la peine demandée par la procureure est de 3 ans de prison, dont 12 mois ferme. De plus, la quadragénaire a réclamé une indemnisation pour tort moral de 20’000 francs pour elle, et de 10’000 francs pour chacune de ses trois filles.