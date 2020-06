Reprise du foot

Un soulagement pour les Espagnols

La reprise attendue de la Liga, programmée le 11 juin, aide déjà les Espagnols à imaginer un retour à la normale.

Le football revient en Espagne et c'est un «soulagement social»: si la pandémie de coronavirus va continuer à se faire sentir, entre stades vides et mesures sanitaires, la reprise attendue de la Liga aide déjà les Espagnols à imaginer un retour à la normale.

Un soulagement social

Pour autant, le retour au football d'avant prendra du temps, jugent des spécialistes. Il est possible que l'on perde en émotion et en intensité, et cela fait partie de l'essence du foot. On perdra la dimension émotionnelle qui captive tant de gens», prévient la psychologue Adelaida Navaridas. «Le rôle social que (le football) tenait, le fait de programmer des soirées entre amis, avec la famille, débattre après les matches... Tout cela sera brisé», abonde Guillermo Fouce, professeur de psychologie à l'Université Complutense de Madrid, qui reconnaît toutefois que le retour du football est un gros plus pour la société.