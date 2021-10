Russie : Un sous-marin russe teste avec succès un missile hypersonique

Alors que Moscou se vante de disposer de nouvelles armes «invincibles», de nouveaux tests de missile Zircon inquiètent les Occidentaux.

La Russie a annoncé lundi avoir expérimenté avec succès un tir de missile de croisière hypersonique Zircon depuis un sous-marin, arme d’un nouveau type que Moscou juge invincible et qui inquiète Washington. «La flotte russe a testé pour la première fois un missile hypersonique Zircon depuis le sous-marin nucléaire Severodvinsk», a indiqué le ministère russe de la Défense, dans un communiqué, précisant que ce «tir est un succès».

Inquiétudes en Occident

Ces essais inquiètent les Occidentaux, en particulier les États-Unis. Le tir intervient alors que les négociations entre Moscou et Washington sur «la stabilité stratégique» ont repris discrètement après la rencontre en juin entre les présidents Poutine et Joe Biden .

La question du contrôle des armes est le point majeur de ces négociations, qui visent à apaiser des relations bilatérales très dégradées et à freiner une nouvelle course aux armements. Sur fond de tensions avec les pays occidentaux, la Russie a multiplié ces dernières années les annonces de nouvelles armes présentées comme «invincibles» par M. Poutine. Le Zircon figure parmi celles-ci. D’une portée maximale d’environ 1000 kilomètres, il doit équiper les navires de surface et les sous-marins de la flotte russe.