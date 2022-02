Coronavirus : Le sous-variant du virus Omicron a été détecté dans 57 pays

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé mardi que le sous-variant d’Omicron pourrait être plus contagieux que l’original et s’est déjà répandu dans de nombreux pays.

Un sous-variant de la souche du coronavirus Omicron qui, selon certaines études, pourrait être plus contagieux que la version originale, a été détecté dans 57 pays, a annoncé mardi l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) . Omicron, qui se propage et mute rapidement , est devenu le variant dominant dans le monde depuis qu’il a été détecté pour la première fois en Afrique australe il y a dix semaines.

Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, l’OMS explique que ce variant, qui représente plus de 93 % de tous les spécimens de coronavirus collectés au cours du mois écoulé, compte plusieurs sous-variants : BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3. Les BA.1 et BA.1.1 – les premières versions identifiées – constituent toujours plus de 96 % des séquences Omicron téléchargées dans la base de données mondiale GISAID.