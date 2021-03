Billie Eilish : Un soutien discret à son ex-copain

La chanteuse Billie Eilish n’est pas restée insensible aux réactions de ses fans qui veulent la protéger. Elle les a invités à se calmer.

Dans le documentaire «Billie Eilish: The World’s A Little Blurry», dispo depuis le 26 février 2021 sur Apple TV+, on découvre que la chanteuse de 19 ans a été en couple avec 7:AMP. Les images montrent que leur amour était à sens unique, le rappeur n’en ayant pas grand-chose à faire de sa partenaire de 6 ans de moins que lui.