Un soutien politique de poids pour Djokovic

Malgré le scandale de l’Adria Tour, Novak Djokovic a reçu le soutien de la Première ministre serbe.

La Première ministre serbe Ana Brnabic a pris la défense de Novak Djokovic, sous le feu de la critique après le monumental fiasco de son Adria Tour, tournoi organisé par le numéro un mondial sans mesures de distance sociale ni précautions sanitaires et qui avait débouché sur plusieurs cas d’infections au Covid-19. «C’est notre faute, nous avons assoupli les mesures, a expliqué Ana Brnabic à la télévision serbe, prenant la défense de Djokovic, lui-même infecté par le virus. Si nous ne l’avions pas fait, il n’y aurait pas eu de tournoi et nous laisserions un homme tranquille. Il a essayé de faire quelque chose de bien et de courageux, et le pire, c’est que des milliers de personnes vont le critiquer en étant chez elles. Je m’excuserai auprès de ceux qui en ont besoin, mais laissez Novak tranquille.»