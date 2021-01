Comme le Dry January n’existe que depuis peu de temps, il n’y a pas encore beaucoup d’études sur ce sujet. Cependant, il montre de bons résultats en termes de qualité du sommeil, de pression artérielle, de surpoids et même de peau. La majorité des participants se sent mieux après, ils ont davantage d’énergie et arrivent mieux à se concentrer. Même un foie gras se rétablit après quatre à six semaines d’abstinence.