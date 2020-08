Fête nationale

Evolène (VS) illumine la montagne

Les Veisivi et la Dent de Perroc ont été largement mises en valeur lors d’un spectacle pyrotechnique silencieux organisé par la commune valaisanne d’Evolène.

Pendant près de 4 minutes, les Veisivi et la Dent de Perroc qui surplombent la région d'Evolène se sont parées vendredi de blanc et d’or grâce à un spectacle pyrotechnique silencieux.

Pour célébrer la fête nationale, la commune valaisanne d’Evolène a illuminé les Veisivi et la Dent de Perroc, qui surplombent la région. Pendant près de 4 minutes, ces montagnes se sont parées vendredi de blanc et d’or grâce à un spectacle pyrotechnique silencieux.

L’animation de ce 31 juillet est «une version estivale de l’inoubliable tableau créé en 2015 à l’occasion du bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération», affirment les organisateurs. Cette solution a surtout l’avantage d’être coronavirus compatible puisque les curieux peuvent y assister depuis des points de vue différents, complète Jacques Morard, qui a imaginé et réalisé les deux projets.

Derrière cette illumination, une centaine de feux de Bengale, soit des boîtiers contenant une poudre à base de magnésium dégageant une très forte luminosité, explique à Keystone-ATS Jacques Morard. Pour embraser les engins, cinq guides ont allumé les deux points de mises à feu situés en haute montagne. Trois autres points plus accessibles ont été allumés par des habitants de la région, le tout supervisé par un artificier professionnel, affirme Jacques Morard.

Plusieurs milliers de personnes attendues

«Comme il n’y a pas de neige, nous avons besoin de davantage de puissance lumineuse qu’en 2015. Pour obtenir le même résultat, il faudrait 500 millions de bougies allumées simultanément. Pour faire simple, nous diffuserons 4 fois plus de lux pour obtenir un effet similaire», détaillait son concepteur, il y a quelques jours. Les pièces d’artifice restées au sol, environ 4 kilogrammes de déchets, devaient être récupérées par les guides directement après le tir.

Afin de rendre l’animation encore plus intense, les habitants et hôtes de la région étaient invités à éteindre leurs lumières dès 22h15. Une recommandation qui semble avoir été globalement bien suivie. «Les restaurants ont enlevé les parasols et tout éteint quelques minutes avant l’allumage», rapporte Gérard Sermier.