Un spectacle de cirque 100% féminin à Genève

Un spectacle de cirque dans lequel tous les numéros sont exécutés par des femmes et dont l’orchestre est à 100% féminin est une première mondiale. Du moins à la connaissance d’Alain Pacherie, directeur du Cirque Phénix, créateur et metteur en scène de «Gaïa», qui sera présenté le 13 février 2022, à l’Arena de Genève.

L’idée a germé dans l’esprit de cet homme qui a grandi entouré de femmes et qui a découvert le cirque moderne grâce à Annie Fratellini il y a plusieurs années. «C’est le mouvement #MeeToo qui m’a donné à réfléchir sur la place des femmes dans le cirque. Comme partout ailleurs dans la société, elles sont sous-représentées. Alors, je me suis dit que pour les 20 ans du Cirque Phénix (ndlr: fin 2020), j’allais créer un spectacle 100% féminin que l’on présenterait en 2021», raconte-t-il.

Une fois son casting réuni et le spectacle prêt, le Français a dû faire face à la pandémie. Plusieurs mois durant lesquels certaines des artistes prévues pour se produire dans «Gaïa» ont changé de métier ou ont eu des enfants. Alain Pacherie a été obligé de remettre l’ouvrage sur le métier pour trouver de nouveaux numéros. Au final, ce sont 40 acrobates venues de sept pays et 8 musiciennes que découvriront les spectateurs. «Elles présentent des numéros extraordinaires, parfois faits par des hommes, mais là, il y a la féminité et la grâce en plus», se réjouit le directeur.