France: un spectacle de «nains toreros» fait scandale

À Téthieu dans les Landes, les «toreros comicos» de la troupe «Diversiones en el ruedo» ont enchaîné saynètes et gags, avec ou sans vachette, changeant de costumes à plusieurs reprises, sous les rires et applaudissements.

L'interdiction se fonde notamment sur des directives européennes en matière de discrimination liée au handicap. À Téthieu dans les Landes, village de 850 habitants proche de Dax, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière espagnole, dans des arènes pleines - 650 places - les «toreros comicos» de la troupe «Diversiones en el ruedo» ont enchaîné saynètes et gags, avec ou sans vachette, changeant de costumes à plusieurs reprises, sous les rires et applaudissements.

«C'est de la discrimination»

La loi approuvée par le sénat et le congrès espagnols a fait l'objet de recours en justice et reste sujette à interprétation: un spectacle du même type a été organisé le 4 juillet, lors de la feria de Teruel, en Aragon.

«Pourquoi devrait-on les réserver à des gens de taille ordinaire?», interroge ce bénévole, qui organise «cinq à six spectacles taurins» de tout type chaque année pour «des fêtes populaires».

«Contre-productif»

Des troupes espagnoles de «nains toreros» se sont déja produites dans les Landes, dans le passé, et des spectacles du même genre sont présentés notamment au Mexique. Mais selon Violette Viannay, présidente de l'Association française des personnes de petite taille qui travaille «à favoriser une meilleure intégration» et «à résoudre le chantier long et compliqué du regard de l'autre, ce type de spectacle est contre-productif».