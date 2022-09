Chine: Un spectaculaire incendie ravage un gratte-ciel à Changsha

Changsha : Un spectaculaire incendie ravage un gratte-ciel dans ce centre de la Chine

Les flammes ont ravagé vendredi un gratte-ciel de 218 mètres de haut dans le centre de la Chine lors d’un spectaculaire incendie, qui n’a fait aucune victime, selon un premier bilan établi par les pompiers. Le feu, désormais éteint, a touché le bâtiment de l’opérateur téléphonique China Telecom à Changsha, ville peuplée de 10 millions d’habitants et la capitale de la province du Hunan.

Les impressionnantes images diffusées par la télévision publique CCTV montraient d’immenses et puissantes flammes orange ravager tout un côté du bâtiment, qui compte 42 niveaux en surface. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir une fumée noire extrêmement dense s’échapper de l’immeuble et des passants s’enfuir afin d’éviter d’être touchés par des débris incandescents tombés du ciel.