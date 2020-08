Série : Un spin-off animé de «X-Files»

La Fox veut faire revivre l’univers de la série de science-fiction, mais en se passant d’acteurs en chair et en os.

Gillian Anderson et David Duchovny.

Diffusée une première fois entre 1993 et 2002, puis ressuscitée entre 2016 et 2018, «X-Files» pourrait bien avoir droit à une série dérivée dans un avenir proche, rapportent plusieurs médias américains dont Entertainment Weekly .

C’est la Fox, chaîne qui a proposé toutes les saisons des aventures des agents Mulder et Scully, qui développe ce spin-off. Il devrait voir le jour sous forme de dessin animé au ton comique. Pas grand-chose à voir avec la série qui a fait de Gillian Anderson et David Duchovny des stars mondiales.

Côté scénario, cette série dont le titre de travail est «The X-Files: Albuquerque», aura pour héros des agents du FBI marginaux qui s’occupent des cas trop bizarres, ridicules ou idiots pour Mulder et Scully. Comme l’écrit Entertainment Weekly, il s’agit de l’équipe B de «X-Files». Chris Carter, créateur de la série originale, et Gabe Rotter, qui en était l’un des scénaristes et producteurs, feront partie des producteurs exécutifs du spin-off.