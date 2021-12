Football – Un splendide autogoal venu d’Ecosse

Football : Un splendide autogoal venu d’Écosse

En Scottish Premiership, Hibernian a battu Dundee sur le plus petit des scores (1-0) grâce à une superbe tête plongeante d’un joueur de… Dundee.

En Écosse, il y a principalement les Rangers et le Celtic, qui pointent actuellement aux deux premiers rangs du classement. Mieux encore: avec respectivement 55 et 51 titres de champion, les deux clubs de Glasgow se partagent le trophée sans interruption depuis 1986. Derrière les deux monstres de la Scottish Premiership, difficile de se faire une place au soleil.

Technique parfaite

C’est pourtant ce qu’ont réussi à faire les joueurs de Dundee dans leur match contre Hibernian. Battu 1-0 sur la pelouse de l’équipe d’Edimbourg, Dundee pourra toujours se consoler avec une splendide tête plongeante de son joueur Paul McMullan à la 34e minute. Et tant pis si elle n’a pas été inscrite dans le bon but: on ne va quand même pas s’arrêter à ce genre de détails devant une technique aussi parfaite. Au chapitre des nouvelles un peu moins drôles: avec ce revers, Dundee (10e sur 12) enchaîne une troisième défaite d’affilée et reste plus que jamais en danger de relégation.