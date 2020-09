Réputé pour son ton satirique sur Twitter, Winamax est cette fois allé trop loin. Le site de paris sportifs s’est ouvertement moqué du Grenade CF après la gifle infligée par l’Atlético Madrid, dimanche (1-6). Une rencontre marquée par la performance énorme de Joao Felix, auteur d’un but et une passe décisive.

Problème: l’entreprise est l’un des sponsors principaux du club andalou et s’affiche même sur les maillots de l’équipe.

Échaudé, Grenade a exigé des excuses publiques et une rectification immédiate pour ce «tweet blessant et irrespectueux envers le club et ses fans». Avant d’ajouter: «Nous nous réservons le droit de prendre les mesure appropriées pour défendre les intérêts d’une institution de 89 ans d’existence.»