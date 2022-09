Athlétisme : Un sprinter olympique abattu aux Bahamas

Membre de l’équipe olympique aux Jeux de Rio en 2016, Shavez Hart a voulu séparer deux hommes qui se battaient devant l’entrée. L’un des hommes impliqués dans l’altercation aurait quitté le parking et sorti une arme de sa voiture, avant de tirer sur Hart dans la poitrine.

Suspect en garde à vue

Médaillé d’argent du 4 x 400m aux Mondiaux en salle de Portland, en 2016, l’athlète qui a une femme et un fils a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort. Un suspect a été arrêté et placé en garde à vue.

Shammaine Hart, la maman de Shavez, a déclaré au «Nassau Guardian»: «C’était un si bon fils. Très calme et toujours serviable. Il a fait beaucoup de travail dans la communauté et essayait toujours de redonner. Il va me manquer.»