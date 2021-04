Genève - «Un square urbain et végétalisé» à la place des Augustins

Enfin, l’éclairage public a été remis à neuf et modernisé

Depuis vendredi, les riverains et passants peuvent à nouveau profiter de la place des Augustins à Genève. Les travaux le long des rues de Carouge et Prévost-Martin auront duré sept mois. Coût total des travaux : 1,3 millions de francs. «Auparavant vétuste et dégradée, la place renaît aujourd’hui sous la forme d’un square urbain végétalisé, agrémenté par un bassin-fontaine», a annoncé vendredi la Ville de Genève.