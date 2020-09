Paris : Un squelette du «grand-père du T-Rex» mis aux enchères

Un rare squelette d’allosaure, considéré par les paléontologues comme l’ancêtre du T-Rex, va être proposé aux enchères à Paris le 13 octobre. Son prix est estimé à plus d’un million de francs.

Le squelette de l’allosaure vendu à Paris est long de près de 10 mètres et haut de 3,5 mètres. AFP

Vieux de plus de 150 millions d’années, un rare squelette d’allosaure, l’un des plus anciens dinosaures, considéré par les paléontologues comme le «grand-père» du redoutable et légendaire T-Rex, va être proposé aux enchères à Paris le 13 octobre, a annoncé lundi l’hôtel Drouot.

Cette vente qui devrait susciter l’intérêt de collectionneurs internationaux, se déroulera une semaine après celle d’un squelette de T-Rex de 67 millions d’années par la maison Christie’s, à New York le 6 octobre. Christie’s s’attend à un record, bien au-delà de l’estimation haute fixée à 8 millions de dollars (environ 7,3 millions de francs).

Long de près de 10 mètres et haut de 3,5 mètres, l’allosaure, vendu à Paris par la maison Binoche et Giquello, est estimé entre 1 et 1,2 million d’euros (environ 1,08 à 1,3 millions de francs).

Découvert en 2016

«C’est le plus grand de cette espèce connu à ce jour. Propriété d’un paléontologue, ce spécimen découvert en 2016 dans le Wyoming, n’a pas encore été mis sur le marché. Un seul autre squelette d’allosaure est comparable: celui conservé au musée américain d’histoire naturelle de New York qui mesure 9,7 mètres de long», précise l’hôtel Drouot qui présentera dans ses salons ce bipède carnivore.

L’an dernier, plusieurs dinosaures mis en vente à Paris n’ont pas trouvé preneurs, les prix de réserve n’ayant pas été atteints, notamment quatre spécimens du Jurassique et du Crétacé supérieurs pour des estimations de 700’000 à 900’000 euros (environ 750’000 à 970’000 francs), dont un ornitholeste, l’un des plus agiles et féroces.