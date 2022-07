Etats-Unis: Un squelette rare de dinosaure bientôt aux enchères à New York

États-Unis : Un squelette rare de dinosaure bientôt aux enchères à New York

Les ventes de squelettes de dinosaures animent désormais régulièrement les soirées d’enchères, quitte à frustrer les paléontologues.

Haut de 3 mètres, le Gorgosaurus a vécu à l’époque du Crétacé supérieur et a disparu il y a environ 77 millions d’années. AFP

Un squelette complet de Gorgosaurus, une espèce de dinosaure cousin du T-Rex et ayant vécu il y a plus de 77 millions d’années, sera bientôt vendu aux enchères par Sotheby’s à New York, sur fond d’engouement des acheteurs pour ce type de reliques.

Le spécimen de près de 3 mètres de hauteur et 6,7 mètres de long, découvert en 2018 dans la formation géologique de Judith River, dans l’État du Montana, et toujours entre des mains privées depuis, est estimé entre 5 et 8 millions de dollars par la maison d’enchères.

«Presque tous les spécimens de Gorgosaurus qui ont été trouvés se trouvent dans des musées. C’est le seul qui peut être acheté», a expliqué mardi à l’AFP la cheffe du département des sciences et de la culture populaire chez Sotheby’s, Cassandra Hatton, qui revendique une première pour cette espèce.

«Remarquable état»

Membre, comme le T-Rex, de la famille des Tyrannosauridae, le Gorgosaurus («lézard féroce») a vécu à l’époque du Crétacé supérieur et a disparu il y a environ 77 millions d’années. L’exemplaire, dont Sotheby’s revendique le «remarquable état», sera exposé dans les locaux de la société à New York à partir du 21 juillet, puis vendu une semaine plus tard.

Les ventes de squelettes de dinosaures animent désormais régulièrement les soirées d’enchères, quitte à frustrer les paléontologues, qui y voient une chance de moins de les exposer dans les musées. En mai, toujours à New York mais chez Christie’s, un squelette de Deinonychus antirrhopus, qui avait inspiré le Vélociraptor du film «Jurassic Park» de Steven Spielberg (1993), avait été adjugé pour 12,4 millions de dollars, frais inclus, à un client asiatique.

Ce prix, plus du double de son estimation, en faisait la deuxième vente aux enchères la plus chère pour un squelette de dinosaure, loin cependant de la grande star, un Tyrannosaurus Rex parti en 2020 pour 31,8 millions de dollars.