Zurich : Un stagiaire affirme gagner 9000 dollars par mois chez Google

Lever à 9h le matin

Puis, après avoir consulté ses mails pour découvrir les événements sympas de la journée, il travaille sur ses projets pendant deux petites heures. S’ensuit une séance avec son supérieur (qu’il saute parfois). Arrive alors la pause de midi, «le meilleur moment de sa journée». Et d’expliquer comment fonctionne la «cantine» chez Google: sept-huit restaurants (chacun avec trois plats différents), avec des cuisines du monde entier et pour tous les goûts. «C’est vraiment difficile de croire ce qui se passe. Et le tout gratuitement!» s’exclame-t-il fasciné.