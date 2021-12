Venezuela : Un Starbucks «bidon» enflamme la toile

Une cafétaria a copié la célèbre enseigne jusque dans ses moindres détails. Pourtant, il ne s’agit pas d’un Starbucks. L’affaire fait beaucoup réagir car elle est emblématique de la crise économique que traverse le pays.

Starbucks ou pas Starbucks…

Nestlé réagit

«Nous ne sommes pas un Starbucks»

«Nous ne sommes pas un magasin Starbucks», a reconnu ce jeudi à l’AFP Jorge Nieves, le patron de YEET, le supermarché où se trouve la cafeteria, plaidant le malentendu, et se disant surpris par le débat engendré sur internet. D’ailleurs, avant le YEET, et sans que cela n’agite les réseaux sociaux, des magasins utilisant le logo de Starbucks avaient déjà ouverts à Valence (Centre-Nord) et Puerto La Cruz (Nord-Est).

«Ce que nous avons fait, c’est acquérir l’équipement (pour la préparation du café) et les produits. Et celui à qui nous avons acheté les produits, nous a donné un guideline (directives de Starbucks) de ce que nous pouvions faire et ce que nous ne pouvions pas faire, et nous nous respectons pleinement ces directives», assure, quelque peu mystérieux, Jorge Nieves. Qui lui a fourni les machines et les guidelines? «C’est comme si je vous donnais la formule du Coca-Cola», répond-il fermement. «Ce sont des processus internes de l’entreprise».