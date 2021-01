«Ma fille m’a dit pourquoi tu ne développerais pas quelque chose comme shazam (ndlr: une application qui identifie les musiques), mais pour les sons pulmonaires», raconte Alain Gervaix, médecin chef du Service d’accueil et d’urgences pédiatriques des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), dans une interview accordée à Radio Lac . Voilà comment lui est venue l’idée de créer un stéthoscope électronique pour détecter le Covid-19. «Chaque maladie respiratoire a une signature acoustique, une sorte de musique qu’on peut entendre en oscultant les patients», explique le spécialiste. C’est ainsi que les médecins peuvent savoir si une personne est malade ou pas et reconnaître de quelle maladie il s’agit, le cas échéant. Dans le cas du coronavirus, le son peut être comparé à «du velcro qu’on arrache». Le dispositif, relié à un smartphone, une tablette ou un ordinateur, possède un algorithme d’intelligence artificielle intégré, permettant d’identifier le Covid et de donner une réponse positive ou négative. Dès lors, il pourrait être utilisé aussi bien par les professionnels de la santé, que par des particuliers, bien qu’initialement destiné aux infirmiers à domicile, aux pharmaciens ou au personnel de santé à distance.

Des études sur près de cinq cents patients ont déjà été menées et dans 80% des cas, la machine a correctement prédit si le test PCR serait positif ou non. A l’heure actuelle, un prototype a déjà été développé par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et la Haute Ecole du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA). Il reste encore à obtenir les certifications médicales pour pouvoir passer à la production et à la commercialisation du produit. A terme, Alain Gervaix espère utiliser ce stéthoscope 2.0 pour prédire l’évolution du coronavirus chez les patients, mais aussi pour identifier d’autres types de maladies respiratoires, comme l’asthme.