Vietnam : Un steward condamné pour avoir répandu le Covid

Peine de deux ans de prison avec sursis pour un steward de la compagnie Vietnam Airlines pour avoir répandu le coronavirus

Après avoir pris part à un vol de rapatriement depuis le Japon en novembre, Duong Tan Hau n’a pas respecté la quarantaine de deux semaines et est sorti une semaine après son arrivée, rencontrant 46 personnes, a précisé un site web gouvernemental. Le jeune homme a rencontré des amis et pris part à une compétition à l’université de Hô Chi Minh-Ville, avant qu’un test Covid-19 révèle qu’il était positif.

Le média souligne qu’il a transmis le virus à trois personnes et «affecté la vie de 2000 habitants de la ville: 861 personnes ont dû être placées en quarantaine et 1400 autres ont été enfermées chez elles». Les agissements de Duong Tan Hau ont causé un préjudice matériel total de plus de 160’000 euros, selon la justice.