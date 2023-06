A Genève, un steward craque et perd le job de ses rêves

Il semblait tout avoir: une vie rangée, un logement lui appartenant et le métier de ses rêves, «pour lequel je me suis toujours battu». Et pourtant, ce steward d’Easyjet aujourd’hui licencié, un Français de 38 ans, a vu ce parcours sans tache voler en éclats. Il s’est retrouvé en prison durant près de dix mois, accusé d’avoir subtilisé des dizaines de bagages aux arrivées de l’aéroport sur des chariots ou des tapis roulants, entre mi-juin et fin août 2022, entraînant dans sa chute un ami et sa demi-sœur (voir encadré). À l’époque, des centaines de valises étaient stockées dans ce secteur de Cointrin, en raison de nombreux retards dus à une pénurie de personnel dans les aéroports.