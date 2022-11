Suisse romande : «Un stream caritatif, c’est du plaisir pour la bonne cause»

«J’ai choisi une association qui aide les enfants et les accompagne dans les moments difficiles en leur procurant de la joie et de la bonne humeur, explique SkyDrizz, cofondateur de Caristream. Les clowns de Theodora, ou Docteurs Rêves, arrivent à faire rire les enfants en leur faisant oublier qu’ils sont malades.» À quoi va ressembler ce stream caritatif? «Nous allons faire le max pour divertir les gens et récolter de l’argent pour la bonne cause.» Au programme: dès 20 h, vendredi, des jeux multijoueurs fun comme «Fall Guys» réunissant les différents streamers. Le samedi et le dimanche, le live débutera dès 9 h avec en point d’orgue, un stream spécial avec la star de «Fortnite», Kinstaar, entre 16 h et 18 h.