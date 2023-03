Lausanne (VD): Un studio parie sur un jeu de voitures avec des NFT

Les développeurs d’ALR sont en tout cas convaincus que les NFT font partie du futur des jeux vidéo. «Dans un jeu web 2.0, quand on achète un skin, on est propriétaire du skin le temps du jeu, mais quand le jeu s’arrête, c’est perdu. On est donc propriétaire de rien du tout. C’était juste un achat volatil appelé à disparaître», argumente Jonathan. «Dans notre exemple, enchaîne Emmanuel, les utilisateurs peuvent collectionner des morceaux de circuits: un virage, une ligne de départ, un looping, un saut, un boost… Comme chaque élément est un NFT, je peux le collectionner et avec un outil l’assembler et créer un circuit qui devient à son tour un nouveau NFT. Donc quand je "mint" mon circuit, ça crée des nouveaux modèles d’affaires. Ce sont les joueurs qui créent la valeur et qui négocient la valeur. Et c’est là que la blockchain prend tout son sens!»