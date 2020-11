Océans : Un submersible chinois visite le fond de la Terre

Le «Fendouzhe» est descendu vendredi au fond de la fosse océanique la plus profonde sur Terre, située dans le Pacifique occidental, avec trois chercheurs à son bord.

La Chine a diffusé en direct vendredi des images de son nouveau submersible habité, stationné au fond de la Fosse des Mariannes dans le cadre d’une mission historique dans les eaux les plus profondes de la planète.

Le «Fendouzhe», nom qui signifie «lutteur», est descendu à plus de 10’000 mètres dans cette fosse sous-marine située dans le Pacifique occidental, avec trois chercheurs à son bord, a rapporté la télévision publique chinoise CCTV.

Seule une poignée de personnes ont déjà visité le fond de la Fosse des Mariannes, une tranchée dans la croûte terrestre en forme de croissant qui fait plus de 2550 kilomètres de long et dont la profondeur dépasse la hauteur du Mont Everest.

Les vidéos tournées cette semaine par une caméra sous-marine montrent le submersible chinois vert et blanc se déplaçant dans les eaux obscures, entouré de nuages de sédiments alors qu’il se pose lentement sur le fond marin.

Les premiers explorateurs ont atteint la fosse en 1960 lors d’une brève expédition, après quoi il n’y a plus eu de missions jusqu’à la descente effectuée en 2012 par le cinéaste américain James Cameron, réalisateur de «Titanic». Ce dernier avait fait une descente en solitaire à près de 11’000 mètres dans cette fosse et évoqué un environnement «désolé» et «extraterrestre».