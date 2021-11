Football : Un subtil but venu d’Autriche

Sascha Horvath, joueur de Linz dans le championnat autrichien de première division, a inscrit un superbe lob contre Sturm Graz.

La rencontre de première division de Bundesliga autrichienne entre Sturm Graz et Linz a été riche en émotions, avec pas moins de six buts marqués (3-3) et une expulsion. Mené 0-3 sur sa pelouse juste avant la mi-temps, Graz est parvenu à arracher l’égalisation à la 80e par Kelvin Yeboah, une minute après le carton rouge du défenseur de Linz René Renner.