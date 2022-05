Football : Un succès 22-1 qui fait polémique

L’AC Arles a écrasé le FC Septèmes sur le score de 22-1. Cette victoire fait polémique et les vainqueurs sont suspectés d’avoir truqué la rencontre. Une enquête a été ouverte.

Plus que le score, c’est le contexte de cette partie qui interpelle. En course pour la promotion en Régional 1, l’AC Arles était deuxième derrière le FC Martigues à cause de la différence de buts et avait besoin d’un large succès. Ensuite, les visiteurs se sont déplacés avec une équipe B et sans gardien. «C’est un véritable scandale et on est obligés de se poser des questions et de mettre en doute ce résultat», a déclaré le président du FC Martigues au journal La Provence. L’AC Arles s’est défendu via un communiqué sur sa page Facebook qui explique que l’équipe a travaillé le jeu offensif durant la semaine et qu’il n’était pas responsable de la démobilisation complète de leur adversaire.