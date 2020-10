Des Aigles empruntés

Eliot Berthon a été imité quelques minutes plus tard par Stéphane Patry (40e, 0-2). Après deux périodes, le score était certes pour des Genevois techniquement et physiquement supérieurs , m ais on ne peut s’empêcher d’avoir un petit regret. Comment auraient réagi les hommes de Pat Emond si le remuant Timothy Coffman avait ajusté la cage à la 28e minute?

Des gardiens très en vue

La fin de rencontre a été débridée avec de nombreuses occasions de but pour les visiteurs qui, avec un peu de réussite, auraient pu saler l’addition. Mais les Tanner Richard et autres Daniel Winnik se sont souvent heurtés à Matteo Ritz. « On a peut-être montré trop de respect, a regretté le portier neuchâtelois. On aurait dû être plus agressif, quitte à prendre plus de buts. Même si nous avons fait un très bon match, on peut avoir quelques regrets. »

Lorsque l’ancien junior du Lausanne HC était battu, il a été sauvé par son poteau comme à la 51e sur l’essai de Moy. « A titre personnel, j’ai préparé ce match comme un autre, a poursuivi Matteo ritz. Cela ne changeait rien pour moi d’affronter Omark ou Tömmernes. J’aime ces grosses affiches, même si je sais que je vais recevoir plus de tirs que d’habitude. »